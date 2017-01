De Vries wint marathon op kunstijs na spectaculaire race

Ik rij in een ploeg waarin iedereen mee kan doen om de winst Bob de Vries

Die benadering past in de tactiek van coach Jillert Anema, die De Vries, Stroetinga en Bergsma onder zijn hoede heeft. Zodra één van zijn rijders zich in een kansrijke positie bevindt, is het aan de anderen om zich op te offeren.



Voor De Vries was het de eerste titel op kunstijs, na ruim 10 jaar actief te zijn als marathonschaatser. In al die jaren verrichtte hij veel kopwerk voor ploeggenoten. 'Ik rij in een ploeg waarin iedereen mee kan doen om de winst. Ik vind het heel mooi dat ik nu eindelijk de titel op kunstijs haal.'



De kampioensstrijd werd in een recordtijd afgewikkeld. Nog nooit werd een marathon zo snel afgewerkt: in 1 uur 16 minuten en 21 seconden. Het hoge tempo (ruim 47 km/u) was zichtbaar in de uitslagen: slechts 19 van de 71 schaatsers haalden de finaleronden.