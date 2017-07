De verzoeningspoging van Sagan: 'Dit is heel jammer voor Cavendish, het was niet zo bedoeld'

Het was alsof de jury in de Tour de France dinsdag uiteindelijk toch maar verdachtmakingen over de bescherming van renners met grote status voor wilde zijn. Aanvankelijk kwam het bericht naar buiten dat wereldkampioen Peter Sagan naar de 115e plaats in de rituitslag werd verwezen en dat hij een tijdstraf van 30 seconden aan de koersbroek kreeg.



De straf volgde nadat hij in de laatste meters van de sprint in de vierde etappe in Vittel een armbeweging maakte die het midden hield tussen een heuse elleboogstoot en, met het aanwenden veel goede wil, als het zich even breed maken.