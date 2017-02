De titel is mooi meegenomen op NK indoor voor vrouwen

Ze staan zondagochtend zusterlijk naast elkaar, de drie Nederlandse diva's van de meerkamp, in de banen 2, 3 en 4. Verderop wachten de horden. Het is sinds vorig jaar augustus voor het eerst dat Nadine Broersen (26), Anouk Vetter (24) en Nadine Visser (21) het in de verschillende disciplines weer eens tegen elkaar opnemen.



Toen was het olympisch stadion João Havelange het decor, in Rio de Janeiro. Nu gaat het er wat minder opwindend en prestigieus aan toe: voor een matig gevuld Omnisport in Apeldoorn, te midden van een veld van talent in de dop en gerijpte veteranen, staat de Nederlandse kampioenschappen meerkamp indoor op het spel.