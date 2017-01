De poëet tegen de mijnwerker: 'Dit is echt de mooist denkbare finale'

Tot slot: wie hoop je en wie denk je dat gaat winnen morgen?

Federer is de poëet van het tennis, hij kan schilderen met tennisballen Nadal na zijn winst tegen Dimitrov. © EPA

Ik hoop heel erg dat Federer gaat winnen, ik ben een groot bewonderaar. Hij is de poëet van het tennis, hij kan schilderen met tennisballen. Als iemand zoveel moois laat zien is het toch een feest om naar te kijken. We moeten al vijf jaar wachten op een grandslamfinale tussen Federer en Nadal. Ik heb eerder gezegd dat ik niet wil dat Federer een soort Charles Aznavour wordt. Dat je denkt: de man was ooit geweldig en laten we nog een keertje naar hem gaan kijken omdat het zomaar eens de laatste keer kan zijn. Maar hij heeft laten zien dat hij geen oude man is, hij wil nog steeds meedoen. Mijn hart zegt Federer, maar mijn hoofd zegt Nadal. De onderlinge resultaten zijn 23-11 in het voordeel voor Nadal. De laatste finale was in 2011, dus dat is een tijd geleden. In 2015 won Federer voor het laatst tegen Nadal, op hardcourt. Federer zal aanvallend moeten spelen, nog meer dan tegen Dimitrov, en daar zal hij zijn punten op moeten verdienen. Tegen Nadal denkt hij toch vaak dat hij toverballen moet spelen en dat zorgt voor een mentale blokkade. Hij gaat geforceerd spelen. Als Nadal hem meeneemt naar het mijnenveld, wordt het lastig. Nadal is echt een beest. Maar het wordt een close call.