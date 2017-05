'Misschien is Gastone Nencini voor mij de perfecte Girowinnaar omdat hij allesbehalve perfect was. Dat hoort bij de Ronde van Italië. In de Tour is alles tot in de puntjes geregeld en dan krijg je een tot in de puntjes geregelde winnaar. De Giro is als een ruwe diamant en dat was Nencini ook. Gewoon een man die niet in alles de beste was, maar die wel het beste uit zichzelf kon halen.