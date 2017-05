De overtreffende trap van lenigheid: maak kennis met de slangenmeisjes

'We zijn de enige slangentweeling van Europa'

Wie: Senna en Sarah van der Stap (allebei 11)

Wat: contorsionisten

Favoriete beweging: Krab



Senna: 'Wij zijn slangenmeisjes, we kunnen onszelf opvouwen net als slangen.'



Sarah: 'We zijn allebei even lenig, maar de een is beter in een bepaalde oefening dan de ander. Senna is beter in de Krab, ik in trucjes op de trampoline.'



Senna: 'We waren al erg lenig toen we geboren waren. Toen we 1 jaar waren, konden we nog niet lopen, maar wel een spagaat maken.'



Sarah: 'Ons favoriete kunstje is de dubbele brug. Dan staan we allebei ondersteboven. De beweging op de foto heet de Krab.'



Senna: 'De Antoinette is ook leuk. Die ziet er simpel uit, maar kan sneller fout gaan.'



Sarah: 'Het leukst zijn de reacties van mensen: hoe kunnen jullie dat?



Senna: 'Kunstjes zijn in het begin moeilijk. Wij vinden de benen en lichaamshouding het moeilijkst, de rug niet, dat is aangeboren talent. Een salto achterover vinden wij eng, omdat je niet ziet wat je doet. Je moet er niet te veel over nadenken.'



Sarah: 'Vervelend is dat we op school, in de klas, soms even moeten opstaan om de rug te knakken en buigen en rekken.'



Senna: 'We trainen nu minder, omdat het lastig is te combineren met school. Dit jaar zitten we in groep 7. Dat is een belangrijk jaar met veel huiswerk. We missen het wel.'



Senna: 'Afgelopen zomer mochten we elke zaterdag in de Efteling optreden. We droegen slangenpakken. Het publiek vonden we eerst eng, maar daarna enig.'



Sarah: 'Later willen we architect worden en met het circus mee. Wilde dieren vind ik cool.'



Senna: 'We blijven wel bij elkaar, we zijn de enige slangentweeling van Europa.'