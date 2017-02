De opmars van de vintage skimode

Sinds de fuseau de stap van de piste naar de catwalk heeft gemaakt, kan niemand nog om de opmars van vintage skimode heen. Even voor de duidelijkheid: een fuseau is een skibroek die met een elastiek onder de voeten doorloopt. Afgelopen jaar was de broek te zien op de catwalk tijdens de show van Balenciaga, dat als een van de meest gewilde modemerken van dit moment geldt sinds Vetements-ontwerper Demna Gvasalia het er voor het zeggen heeft. Tijdens de laatste mannenmodeshows in Parijs spotte ik meerdere fuseaus, die werden gedragen met hoge hakken in plaats van lompe skischoenen.



De grenzen tussen mode en sportkleding zijn al een hele tijd aan het vervagen, dus het was een kwestie van tijd voordat er skikleding op de catwalk te zien zou zijn bij merken die daar niet om bekend staan - dan bedoel ik dus niet Moncler, want dat is van origine een sportmerk dat ieder seizoen skikleding als mode op de catwalk presenteert. Ik heb het over merken als het Franse Balenciaga en het Italiaanse Emilio Pucci, merken waarvoor skikleding geen hoofdzaak is. Bij Emilio Pucci waren truien, jurken en jassen met prints van berglandschappen op de catwalk te zien.



Niet alleen de modewereld loopt warm voor skikleding met een vintage-look, gespecialiseerde skimerken als Rossignol en Fusalp hebben de trend ook opgepikt. Rossignol heeft onder de naam 1907 zelfs een speciale 'heritage'-collectie die bestaat uit items die zo uit de jaren vijftig tot zeventig lijken te komen. Fusalp heeft onder de naam Fusalp 1952 net zo'n collectie. Voor een fuseau bent u dus niet persé aangewezen op de collecties van het peperdure Balenciaga. Ondertussen hebben twee fanatieke skiërs uit Alpe d'Huez de vintagetrend ook omarmd: onder de naam Mitch Ski Vintage (mitchskivintage.com) verhuren ze skipakken uit de jaren tachtig, die ze hebben gevonden bij familie en vrienden. Wie durft?