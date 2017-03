De ontsnapping van Barcelona in cijfers: zes goals uit negen doelpogingen

Messi weer zijn oude zelf

Lionel Messi viert de overwinning. © AFP

Sterspeler Lionel Messi kwam in Parijs tot slechts één doelpoging, maar hij raakte geen enkele keer de bal in het strafschopgebied van de tegenstander. Zo slecht had hij het nog nooit gedaan onder Enrique. Woensdag was Messi weer zijn oude zelf: hij maakte een doelpunt en had vijf keer balbezit in het vijandelijke strafschopgebied.



Het aantal geslaagde passes van Barcelona lag veel hoger dan van PSG: 514 om 183. PSG was bovendien slordig: de passnauwkeurigheid zakte van 85 procent in de thuiswedstrijd terug naar 65 procent in de tweede wedstrijd. Het laatste half uur (na de 3-1) kwam de ploeg nauwelijks aan de bal op de helft van de tegenstander. Dat is ook terug te zien in de cijfers: PSG gaf in Camp Nou geen enkele voorzet en kwam tot slechts 13 balcontacten in het strafschopgebied van de tegenstander. In de thuiswedstrijd waren dat er nog 32. Ook de drie schoten op doel staken mager af tegen de tien pogingen die PSG in Parijs deed.