De nieuwe bondscoach van Oranje: wie wil? Wie kan? En bovenal, wie durft?

Dick Advocaat (tussenpaus)

Plus: Schiet Dick opnieuw te hulp? Waarom niet? Leeftijd? De 69-jarige Advocaat vindt pas rust in zijn graf. Verslaafd aan het spelletje, inheemse competities zijn voor Advocaat wat Netflix voor normale stervelingen is. Gespecialiseerd in interim-klussen. Voegde Turkije toe aan zijn brede palet aan internationale ervaringen door zijn huidige dienstverband bij Fenerbahçe dat na dit seizoen eindigt. Bouwde vorig seizoen een stevig fundament onder de soevereine koploper Feyenoord met veel persoonlijke aandacht en zonder twijfels.



Min: Het is nog maar zeven maanden geleden dat Advocaat zijn KNVB-kostuum, hij was assistent van Blind, plotseling inruilde voor een maatpak van Fener. Dat deed zeer. Bovendien waren er klachten bij zijn laatste tijdelijke Nederlandse klus als hoofdcoach, AZ, over zijn gebrekkige oog voor de jeugd. Hoop op de jeugd is alles wat er nu over is, want de tussengeneraties geven niet thuis.