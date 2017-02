De list van het armzalige matras

Ik probeerde zijn geklaag te negeren, ook omdat hij eerder al blijk had gegeven van een zekere overgevoeligheid betreffende zijn lichamelijk welbevinden. Hij was zeer gevoelig voor de minste verstoring, snel wakker, dan niet meer in slaap te krijgen en al helemáál niet meer in zijn hum.



Op de tweede dag zag ik me al bijna gedwongen van matras te wisselen, waarbij zou worden genegeerd dat ik dan de rest van de week op het vermeende armzalige matras moest liggen. Een list was geboden. Die namiddag heb ik in mijn eentje de matrassen verwisseld. Toen we ons die avond te rusten wilden leggen, heb ik grootmoedig aangeboden om in het kader van de goede verhoudingen dan toch maar van matras te ruilen, waarmee hij onwetend zijn eigen matras weer terugkreeg.



Het verdere verloop laat zich raden: iedereen heeft voortreffelijk geslapen die nacht en alle volgende nachten. Pas de laatste morgen heb ik hem uit de droom geholpen en hem daarmee toch wel als een enigszins aanstellerig type ontmaskerd.



Ivo Gerritsen, Nijmegen



