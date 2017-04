De lenteklassiekers zitten erop: wat zal ons bijblijven?

1. De aanval loont

De dubbele winst van Alejandro Valverde in de laatste kilometer van de Ardense klassiekers (Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik) versluierde enigszins dat de vroege aanval loont, maar het waren renners met durf in de dijen die de lente kleurden.



De koersen ontbrandden geregeld op tientallen kilometers voor de eindstreep en het waren niet de minsten die zich in het strijdgewoel stortten: Peter Sagan en Greg Van Avermaet in de Omloop het Nieuwsblad, Tom Boonen en Philippe Gilbert op de Muur van Geraardsbergen in de Ronde van Vlaanderen, weer Sagan en Van Avermaet in Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix, Gilbert met Tiesj Benoot in de Amstel Gold Race op de Kruisberg.