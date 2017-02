De kou is een beleving op zich

Een dagje wintersport in de Canadese Rockies kan er zo uitzien: je bindt een paar schaatsen onder en draait elegante rondjes op een meertje omringd door besneeuwde bergen, daarna warm je jezelf op bij een kampvuur op de oever of je springt in een dampend buitenbad met je wollen muts nog op. Want het is koud in Jasper National Park. De thermometer in de auto meldt: -31 graden.



Met zulke kou kun je ook gekke dingen uithalen.