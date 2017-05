De 'koning' van Real Madrid velt Atlético met drie treffers

Ontregelende speelwijze

In die zin zijn de fans van Atlético en Feyenoord aan elkaar verwant, niemand hoeft ze te vertellen wat lijden betekent

Huilend vroeg Juanfran vorig jaar na zijn misser in de strafschoppenreeks om vergiffenis, maar de fans van Atlético sloten de ontroostbare rechtsback onmiddellijk in het hart. In die zin zijn de fans van Atlético en Feyenoord aan elkaar verwant, niemand hoeft ze te vertellen wat lijden betekent. Real-Atletico staat 11-0 als het om gewonnen Europa Cups 1 en de Champions League gaat, die banvloek zal ook bij deze editie niet worden verbroken.



Je moet ervan houden, van de speelwijze van Atlético dat de tegenstander stelselmatig ontregelt. Real is evenmin een ploeg die zonder dralen het avontuur zoekt, al had het daar met Isco als vervanger van de geblesseerde Bale wel de juiste artiest voor. Toch was het positiespel soms van een ongekende schoonheid.



Leg de armoedige bekerfinale in de Kuip naast de verfijnde combinaties bij Real-Atlético en je beseft dat de spelers van AZ en Vitesse niet eens de trainingsvelden van de topclubs uit Madrid mogen betreden. Het is geen eerlijke vergelijking, maar in de Champions League wordt voetbal van een andere orde gespeeld. En zeker ook in Madrid.