De 'haaienvin' op Formule 1-auto's vindt iedereen foeilelijk, behalve Max Verstappen

Haaienvin

De Red Bull-teambaas heeft veel medestanders in zijn kritiek op het uiterlijk van de nieuwe auto's. Van coureurs en raceliefhebbers tot de nieuwe technische baas van de Formule 1, Ross Brawn. Er is één persoon die de haaienvin wel kan waarderen: Max Verstappen. 'Het heeft wel wat', zei de 19-jarige coureur vorige week in een interview met website GPUpdate. Zelfs in zijn kijk op esthetiek in zijn sport blijkt hij eigenzinnig.



Verstappen reed woensdagochtend om exact één minuut over negen in zijn nieuwe auto de garage van Red Bull uit voor zijn derde testdag. Acht uur later en 101 ronden verder (omgerekend bijna 470 kilometer) zat zijn werkdag erop, die teleurstellend eindigde met een motorprobleem. Daarna kon hij meteen naar een horde wachtende journalisten, met de afdruk van zijn helm nog in zijn gezicht.