De druk was groot, maar Van Wolfswinkel doet het

We mogen nu even feestvieren, maar dan moeten we door. Dat moeten die jongens ook leren Trainer Henk Fraser

Samen met spelers als doelman Eloy Room vormt hij dit seizoen het 'eigen' gezicht van de Arnhemse club, die erom bekendstaat elke zomer een blik huurlingen van Chelsea open te trekken. De keeper is blij met de beker. 'De club had het nodig en wij als spelers ook. Dit pakt niemand ons meer af. Aan de beleving van de supporters zie je hoe erg dit gevoel speelde.'



Dat Vitesse het zwaar had tegen AZ, erkent Room. 'Ze zetten ons vanaf de eerste minuut vast. We probeerden nog te voetballen, omdat dat onze kracht is. Maar dat lukte niet goed.' Room hield zelf zijn doel schoon, maar moest in de derde minuut kansloos toezien hoe een schot van Derrick Luckassen op de lat knalde. 'Die vrije trap van Luckassen was wel even spannend. Ik wist dat hij hard kon schieten.'