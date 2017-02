De Coolsingel is nu nog leeg

Ja hoorrrrr, hier is Bennie en ik sta op die Coolsingel, die nog leeg is. Dat kan zomaarrr veranderen. Want als Feyenoord kampioen wordt, dan juichen alle apies in Blijdorp mee.



Want zo is-tie ook, hier in 010. Fauna en flora gaan hand in hand voor Feyenoord 1, de hele natuur wil kampioen worden. Dan moet je ook denken aan Rotterdamse honden, die errug meeblaffen. Want je ken toch dat verhaal over Wim van Hanegem en zijn herdershond, Wodan. Van Hanegem kon naar Frankrijk, maar zijn hond wilde ut niet, dus bleef-tie mooi bij ons.



Ook ome Kees van Mourik had een hond, Rinus. Stevig beessie, een boxer, een echte fan. Tie ging altijd mee naar Feyenoord, had gewoon een seizoenkaart.