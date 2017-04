Davy Klaassen: 'Ajax is het aan zijn stand verplicht voor twee prijzen te gaan'

In een week verkleinde Ajax de achterstand op Feyenoord tot een punt en gloort het kampioenschap. Maar de kwartfinale in de Europa League tegen Schalke '04 is allerminst een hinderlijke onderbreking in de titelrace, zegt aanvoerder Davy Klaassen. 'We willen op twee fronten zover mogelijk komen. Nederlandse clubs gaven de Europa League in het verleden geen prioriteit. Het is een van de redenen waarom Nederland zo is afgezakt in Europa.