Dankzij nieuwe sponsor kunnen bobsleeërs zich misschien kwalificeren voor Spelen

'Updates' van de slee

De mannen staan elkaar in het Holland Casino in Amsterdam te verdringen om te vertellen van 'updates' die er aan komen. Kort achter hen wacht de man die het verschil kan maken. Na enig aandringen stapt hij naar voren. Het is Wiet Huidekoper. Twintig jaar vertoefde hij in Engeland. Hij bouwde raceauto's. 'Alles behalve de motor die erin geplaatst werd', zegt de Loosdrechtse Adrian Newey zoals hij plagend genoemd wordt. Newey is hoofd techniek bij Redbull in de Formule 1.



Huidekoper heeft forse prestaties op zijn naam staan. Hij bouwde in zijn Britse garage in de omgeving van het circuit van Brands Hatch tal van Formule Fords, Formule Renaults, open eenzitters die gereden werden door de talenten die later racewagens in de Formule 1 bemanden. Zijn grootste succes als raceconstructeur had hij met een Porsche GT1 in de 24 uren van Le Mans. Het was 1998. De auto had stuk moeten gaan, maar haalde de finish in handen van het onervaren trio Aïello, McNish en Ortelli.