Danilo Di Luca: zondaar zonder schuldgevoelens

How can you be that fucking stupid?', twittert Lance Armstrong vlak voor de Giro in 2013 van start gaat. Een paar uur eerder is de Italiaanse wielrenner Danilo di Luca betrapt op doping - niet voor de eerste keer, niet voor de tweede keer, maar voor de derde keer. 'Ik weet dat ik geen enkele geloofwaardigheid heb als het om doping gaat', schrijft Armstrong, 'maar ik blijf denken: Di Luca, how can you be that fucking stupid?