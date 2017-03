Dafne Schippers krijgt nieuwe trainer uit de VS 'om volgende stap te zetten'

Nieuwe aanpak

Bij de andere rolverdeling speelde mee dat Bennema dit seizoen meer atleten onder zijn hoede heeft gekregen: drie meerkampers en vijf sprinters

Bennema, bondscoach voor de meerkampers in het Nederlands team, selecteerde Schippers toen ze 16 was en nog trainde bij de Utrechtse atletiekvereniging Hellas. Hij werd in 2015 na de successen op de WK verkozen tot coach van het jaar. Volgens Bennema is na Rio ook de vraag gesteld of een beëindiging van hun samenwerking een optie was, maar beiden kwamen snel tot de slotsom dat ze met elkaar verder wilden. Bij de andere rolverdeling speelde mee dat Bennema dit seizoen meer atleten onder zijn hoede heeft gekregen: drie meerkampers en vijf sprinters. Volgens hem is afgesproken dat het takenpakket weer kan worden gewijzigd als bij Schippers de gewenste resultaten uitblijven.



Daar lijkt tot nu toe geen reden voor. Bennema stelt vast dat ze nu al profijt heeft van de nieuwe aanpak. 'Ze heeft een goede winter gedraaid. Dafne heeft wel even een postolympische dip gehad, maar ze is nu helemaal fris. Haar tijden zijn nu alweer sneller.'