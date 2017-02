Crispijn Ariëns en Lisa van der Geest winnen Alternatieve Elfstedentocht op Weissensee

Al in de eerste ronde van 25 kilometer ontstond er in de mannenrace een kopgroep van 21 schaatsers, die het peloton voor wist te blijven. Naarmate de wedstrijd vorderde dunde de groep echter steeds verder uit. In de laatste ronde ontstond er een groepje van vier, van waaruit Ariëns en Vreugdenhil om beurten probeerden te ontsnappen. In de laatste kilometers, vol schermutselingen in de kop, plaatste Ariëns de beslissende versnelling. Afgelopen weekend werd Ariëns ook al derde bij het Open NK op de Weissensee, een race over 100 kilometer.



De race bij de vrouwen kende een dramatische ontknoping. Na een lange eindsprint in een groepje van vier lag Elma de Vries in winnende positie, maar zij kwam 20 meter voor de finish ten val. Ze gleed door, maar passeerde net niet de streep. Van der Geest kwam haar in de laatste meters voorbij. Zilver was er voor Anne Tauber, Ankie Ytsma won het brons. De Vries werd uiteindelijk slechts vierde.