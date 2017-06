Corruptie-rapport Fifa: bijna voltallige top liet zich paaien voor toewijzing WK Rusland en Qatar

Nederland van meet af aan kansloos

'Vele, zo niet alle' landen met een WK-bid schakelden volgens het rapport hun koningshuis of politiek leider in om Fifa-bestuurders te overtuigen op hen te stemmen. Obama ontving ze in het Witte Huis, Poetin ontmoette ze bij zes gelegenheden, waaronder in het Kremlin. Ook de Britse koningin Elizabeth en haar kleinzoon Prins William promootten hun WK-bid, zoals Nederland en België in Brussel een tournee voor de stemgerechtigden organiseerden, inclusief bezoek aan het koninklijk paleis. Die inzet is niet strafbaar, maar maakt wel duidelijk welke immense belangen er op het spel stonden.



In dat krachtenveld was de Nederlands/Belgische poging om het WK binnen te halen van meet af aan kansloos. Garcia refereert er in zijn rapport kort aan: 'Het bidteam van België en Nederland gaf volledige en waardevolle medewerking bij het vaststellen van de feiten en omstandigheden van het bid. Getuigen werden beschikbaar gemaakt voor interviews; documenten werden overlegd; en vervolgverzoeken werden gehonoreerd. Er zijn geen problemen vastgesteld.'



Garcia zal niet hebben geweten dat Nederland en België, net als Qatar, zaken deden met de omstreden stemmenronselaar Amadou Diallo. Over de man uit Guinee is Garcia duidelijk. 'Het gedrag van meneer Diallo versterkt de noodzaak voor bid teams om transparant te zijn over hun relaties met aannemers en adviseurs', schrijft hij.



Al dat plezieren en paaien had voor Rusland en Qatar het gewenste resultaat. Nederland en België gingen roemloos onderuit bij de stemronde die ook Garcia verbaasde: 'Merkwaardig genoeg stemden minstens twee bestuursleden van de Fifa, die op het Belgisch-Nederlandse bid stemden in de eerste ronde, op een ander bid in de tweede ronde. Gezien het feit dat de bids niet veranderden in de paar minuten tussen de stemrondes - het Belgisch-Nederlandse bid was net zo sterk in de tweede ronde als het was in de eerste - is de logische verklaring dat sommige bestuursleden niet altijd stemden voor de kandidaat waarvan ze het bid het sterkst achtten', schrijft hij met gevoel voor understatement.