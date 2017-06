Chinese voetbalbond gaat toptransfers met 100 procent belasten

De staatssportautoriteiten in China hielden in januari al een donderpreek over de financieel ongezonde voetbalclubs die 'geld verbranden' door belachelijk hoge bedragen aan buitenlandse voetballers uit te geven, terwijl de Chinese spelers geen kans maken te worden opgesteld. Het bleek een voorbode van verdere maatregelen. Het aantal buitenlanders in de basisopstelling werd verder aan banden gelegd (drie in plaats van vier) en er moest altijd één Chinees jonger dan 23 jaar op het opstellingformulier staan.



De Chinese clubs konden in het verleden rekenen op miljoeneninvesteringen van bedrijven, die gehoor gaven aan de oproep van de ambitieuze president Xi Jinping. Hij wil van zijn land een 'eersteklas supermacht' maken, tot 2050 moet China minimaal één keer wereldkampioen worden. Het liefst in eigen land.