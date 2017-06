Chinese tafeltennistop voor het oog van de wereld in staking

Sport is in China politiek en atleten zijn aan strenge discipline onderworpen. Wat er ook aan schandalen of politieke spelletjes rond de selectie van spelers of benoemingen van coaches speelt, de affaires dienen in de boezem van de staatssportfederaties te worden uitgevochten. Achter gesloten deuren, en niet tijdens een internationaal toernooi waar 'de eer van het moederland op de eerste plaats staat', aldus de officiële reactie van de Staatssportfederatie. Dat is de overheidsorganisatie die de baas is over alle topsporters.



De nauwelijks verhulde woede over deze afgang druipt tussen de regels in de verklaring van China's hoogste sportbonzen door. 'We eisen dat atleten altijd, op elk moment pattriottisme en collectivisme als eerste prioriteit nemen. Een stevige ideologische overtuiging en strikte discipline zijn net zo belangrijk als een hoog niveau in de sport.'