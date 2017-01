Chinese eigenaar ADO betaalt alsnog 2,5 miljoen, club uit acute financiële nood

ADO Den Haag versus Wang: wat zijn de lessen? Het bedrag bij hem innen in China wordt lastig, terwijl voetbalbond KNVB voor 1 februari een sluitende begroting van de eredivisionist eist. Wat valt er te leren van het debacle-Wang?

Begin deze maand bepaalde de rechtbank van Den Haag dat Wang de voetbalclub bijna 2,5 miljoen euro moet overmaken. Voor de tweede keer in korte tijd haalde ADO Den Haag daarmee zijn gelijk in de rechtszaal. Nadat clubeigenaar Wang Hui eerder al was geschorst als voorzitter van de raad van commissarissen en zijn aandelen kwijtraakte.



Het conflict tussen ADO en Wang duurt nu al zo'n al tweeënhalf jaar. Het is vooral toe te schrijven aan het onbegrip over elkaars culturen. Zo leek de voetbalclub geen idee te hebben hoe zakendoen werkt in China, waar contracten onder alle omstandigheden kunnen worden herschreven en er net zo makkelijk een streep door een afspraak gaat als er iets dringends tussenkomt. Ook een aandeelhoudersvergadering in Den Haag, als de toekomst van de club op het spel staat.