China wil een WK organiseren - en waarom de Fifa dat een goed plan vindt

In een ontmoeting met Fifa-voorzitter Gianni Infantino sprak de Chinese president gisteren de hoop uit in 2030 of 2034 een WK voetbal in eigen land te organiseren. Een uitspraak die niemand deed verwonderen; president Xi is een uitgesproken voetbalfan. Hij wil China tot 2050 transformeren tot een 'eersteklas supermacht' in het voetbal en heeft daar veel (geld) voor over.



De Fifa-baas was naar het Aziatische land afgereisd voor nauwere samenwerking tussen China en de wereldvoetbalbond. 'China heeft een voetbaldroom', bevestigde Gianni Infantino in de Grote Volkszaal in Peking de door Xi uitgesproken wens. Volgens hem is het belangrijk voor de toekomst van het hele voetbal dat China daar een grotere rol in speelt.