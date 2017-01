Chelsea verslaat met gemak landskampioen Leicester City: 3-0

Kansloos

Na zes minuten profiteerde verdediger Marcos Alonso van chaos in de Leicester-verdediging, al leek de Spanjaard uit buitenspelpositie te scoren. Hierna kon Chelsea achterover leunen en Leicester laten komen, iets waarvan deze ploeg niet houdt. Zes minuten in de tweede helft was het Alonso die de voorsprong verdubbelde, met een gelukje. Zijn schot werd per ongeluk van richting veranderd door Wes Morgan, Kasper Schmeichel kansloos latend. Hiermee was de wedstrijd eigenlijk voorbij.



Twintig minuten voor het einde scoorde Pedro nog met een kopbal. De Chelsea-fans lieten luidruchtig van zich horen, de rest van de 32.000 was muisstil. Waar Leicester Chelsea vorig jaar in een heerlijke wedstrijd versloeg, en daarmee de ontslagbrief voor Jose Mourinho schreef, was het dit keer kansloos. Met nog 17 wedstrijden te gaan staat Chelsea zeven punten voor op Liverpool. The Reds gaan morgen op bezoek bij Manchester United, dat met een knappe zegereeks bezig is.