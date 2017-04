Chelsea bereikt finale FA Cup na zege op Spurs

Fluwelen pass

Wederom kwam Spurs terug en wederom stond het Gouden Trio centraal. Ruim vijf minuten na rust gaf Eriksen een fluwelen pass op Alli, die de bal in een beweging hoog in het Chelsea-doel schopte. Elegant, zo doet Spurs dat. Niet veel later besloot Conte dat het tijd was om de wedstrijd echt serieus te nemen. Hij bracht Costa en Hazard in. Later volgde ook Cesc Fabregas. Het betaalde zich een klein kwartier voor het einde uit. Na pas de eerste hoekschop van Chelsea belandde de bal voor de voeten van Hazard en door een melee van spelers schoot de kleine Belg raak. Niet veel later besliste Nemanja Matic de wedstrijd door een pegel van meer dan twintig meter, in de kruising.



Het kon nog voor Spurs, maar de ploeg geloofde er niet meer in. In blessuretijd kwam Kane nog dicht bij zijn tweede treffer, toen Courtois zijn schot onder zich door liet glippen, maar de bal rolde met tegeneffect terug naar de keeper. De ene helft van de 35 duizend Spursfans was toen al op weg naar huis, de andere helft zong 'When the Spurs go marching on'. Hun helden waren moegestreden tegen een onverzettelijk en ijzersterk Chelsea. Voor het eerst sinds 2012, toen ze Liverpool versloegen, staan ze weer in de finale. Maar belangrijker voor Conte: de klap die Spurs hier heeft gekregen zal ook doorwerken in de competitie waar zijn ploeg een voorsprong van vier punten op Spurs verdedigt.



De dubbel is binnen handbereik.