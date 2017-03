Chaos in het Nederlandse voetbal woekert van top tot basis

De opbrengst is in zekere zin voor Blind, deels althans, want de KNVB moet zijn contract tot 2018 afkopen. Of anders is misschien nog een bedragje nodig voor de tweede bondscoach die de KNVB onlangs ontsloeg. In december verving de bond Arjan van der Laan bij de vrouwen door assistent Sarina Wiegman. Ook Guus Hiddink en Bert van Marwijk zijn in de laatste vijf jaar ontslagen als bondscoach.