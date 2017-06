Het is de droom van elke club: meedoen aan de Champions League, in de houding staan voor de hymne. En het grappige is dat niemand meer valt over de misleiding van de naam van de grootste clubcompetitie op aarde. Champions League is een liga met veel niet-kampioenen. Uit de toplanden mogen ook de nummers twee, drie en soms vier meedoen. Sterker nog: Real Madrid was in 2016 geen kampioen van Spanje, toen het aan het toernooi begon. Real was wel de kampioen van Europa en prolongeerde die titel.