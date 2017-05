Champions League-finalisten Real en Juve winnen voor de 33ste keer landstitel

Juventus

Juventus is voor de zesde keer op rij kampioen van Italië geworden. De ploeg uit Turijn won zondag met 3-0 van laagvlieger Crotone en is volgende week in de slotronde van de Italiaanse competitie niet meer in te halen door AS Roma, dat vier punten minder heeft.



Mario Mandzukic opende in de twaalfde minuut de score, op aangeven van Juan Cuadrado. Paulo Dybala bracht vlak voor rust de titel al heel dichtbij met de 2-0. Ver in de tweede helft stelde Alex Sandro met een kopbal via de lat de winst én de titel veilig. Woensdag had Juve al de Italiaanse beker gewonnen door in Rome van Lazio te winnen (2-0). Juventus kan zich met de dubbel op zak voorbereiden op de finale van de Champions League, waarin de Italianen het dus opnemen tegen Real Madrid.



Voor de club is het de 33ste landstitel, waarmee Juventus Internazionale en AC Milan (elk achttien titels) ruim voorblijft. De kampioenschappen van 2005 en 2006 werden de club afgenomen in verband met een omkopingsschandaal. Belangrijkste steunpilaren bij de kampioen zijn keeper Buffon en de verdeigers Bonucci en Chiellini.