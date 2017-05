Chabarovsk promoveert: tienduizend kilometer overbruggen voor een potje voetbal

Gevecht tegen jetlag

Een retourtje Moskou kost al snel 43 duizend roebel (679 euro). Wie betaalt al die tickets?

Voor clubs uit het Verre Oosten is de last het zwaarst. De spelers van Chabarovsk moeten om de week het grootste land ter wereld doorkruisen. In het voorjaar is het gevecht tegen de jetlag het grootst: dan gaat de zon in sommige steden de hele dag niet onder.



'Het is verschrikkelijk dat er geen wetenschappelijke herstelprogramma's bestaan die het team helpen', zei de manager van Vladivostok toen zijn team in de Premier League speelde. 'Er is geen geheim recept.'



De afstanden stellen hoge eisen aan de geldschieters van SKA-Chabarovsk. Een retourtje Moskou kost al snel 43 duizend roebel (679 euro). Vaak volgt er dan nog een tweede vlucht en de reservespelers en begeleiding moeten ook mee. Wie betaalt al die tickets?