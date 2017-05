Carrière Naomi van As kan zondag abrupt eindigen

En dat gevoel vertelde haar dat het mooi is geweest. Van As won sinds haar debuut in 2004 alle hoofdprijzen met het Nederlandse vrouwenteam: twee keer olympisch goud (Peking 2008, Londen 2012) en zilver op de Spelen van Rio in 2016. Ze werd wereldkampioen in 2006 en behaalde haar mooiste medaille in 2014. Na een kruisbandoperatie had Van As bijna een jaar moeten revalideren, maar ze haalde het WK in haar geboortestad Den Haag en behaalde een tweede wereldtitel.



Van As werd bovendien drie keer Europees kampioen en twee maal gekroond tot beste hockeyster ter wereld. Vooral het eerbetoon in 2016 trof haar diep. Ondanks de bittere nederlaag na shoot-outs in de olympische finale tegen Groot-Brittannië had Van As ook in haar afscheidswedstrijd de Nederlandse ploeg bij de hand genomen. Zodra van As de turbo aanzette vanaf het middenveld was ze op haar best.