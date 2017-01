Carlsen wint vlot van Van Wely

Carlsen had zich zelf enige druk opgelegd tijdens een interview vroeg in het toernooi. Op de vraag of hij tevreden was met de loting antwoordde hij dat hij helaas een van zijn zes kostbare witpartijen moest verkwisten tegen Van Wely. Zo'n belediging vraagt om een passend antwoord dat de na vijf nullen murw gespeelde Van Wely niet kon geven.



Tegen de verwachting in dreigt het toernooi voor de zevenvoudige Nederlandse kampioen een fiasco te worden. In de voorafgaande maanden steeg zijn rating dankzij voortreffelijke resultaten in diverse Europese clubcompetities tot een hoogte die hij zelden eerder bereikte. Na vier nederlagen in de eerste vijf ronden in Wijk aan Zee werd duidelijk dat de zorgvuldig verzamelde punten weer verloren zouden gaan.