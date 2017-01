Carlsen delft twee keer het onderspit tijdens Tata-toernooi

Ongetwijfeld zal Carlsen de gemiste kans tegen Giri als zijn dieptepunt van het toernooi zien. Nadat hij Giri met indrukwekkend positiespel plat had gespeeld, zag hij over het hoofd dat hij de strijd kon beëindigen met een mat in drie zetten. Toen Carlsen later nog een kans liet liggen, eindigde de partij bij de 123ste zet met pat.



Met een van zelfhaat vertrokken gezicht maakte Carlsen zich na afloop ijlings uit de voeten. Giri zei dat hij alle begrip had voor de pijn van zijn tegenstander. 'Hij behoort tot de levende legendes en die zien nu eenmaal geen mat in drie over het hoofd.' Op de vraag of deze partij de relatie tussen hem en Carlsen nadelig zou kunnen beïnvloeden, antwoordde Giri: 'Over mijn relatie met hem maak ik me geen zorgen. Bovendien ben ik al getrouwd.'