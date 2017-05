Cambuur blijft in eerste divisie door nederlaag in extremis tegen MVV

In de competitie eindigde cambuur na een imposante inhaalrace als derde

Tot de club trainer Rob Maas aan de kant schoof en in zijn plaats Sipke Hulshoff en Arne Slot het voor het zeggen kregen. Onder leiding van het duo richtte Cambuur zich op. Plots sprankelde het spel. Daarnaast was er het sensationele bekercampagne. Ajax en FC Utrecht werden geklopt, waarna AZ in de halve finale na strafschoppen te sterk bleek. In de competitie eindigde de ploeg na een imposante inhaalrace als derde.



Tegen MVV liet Cambuur opnieuw zien over een aantal goede voetballers te beschikken. Achterin is Robert Schilder, ex-FC Twente, de onbetwiste leider. Op het middenveld beschikt de ploeg met Erik Bakker, Jamiro Monteiro en Sander van de Streek over drie eredivisiewaardige spelers, terwijl voorin jongens staan die het verschil kunnen maken.