Burgemeester Enschede sluit per direct supportershome FC Twente wegens drugshandel

Motorbendes

Wedstrijdverslag

Tweede plaats uit zicht voor PSV na gelijkspel tegen Twente





De politie heeft ook drie woningen in Enschede doorzocht in verband met het onderzoek. In een van de woningen werd een partij niet van echt te onderscheiden nepwapens aangetroffen. De politie onderzoekt ook de relatie met leden van motorbendes die onder de bezoekers in VakP zijn gesignaleerd. Ze kijkt of die betrokken zijn bij de drugshandel en bij intimidatie, geweld en het voeren van een selectief deurbeleid bij het supportershome.



Al tijdens de wedstrijd leidde de politieactie tot onrust toen er in het stadion opgeroepen werd de tribune te verlaten. De politie geeft op Twitter toe dat die oproep verwarrend was. Eerst moest iedereen vertrekken, kort daarna bleek de maatregel alleen te gelden voor VakP, waar de fanatieke fans bivakkeren.



De wedstrijd zou gewoon worden uitgespeeld, zei de speaker erbij. Mede daardoor bleven nogal wat bezoekers het duel bekijken, dat eindigde met een late gelijkmaker (2-2). Volgens de politie was het cruciaal de actie tijdens de wedstrijd uit te voeren, omdat de kans dan het grootst was om drugs aan te treffen.