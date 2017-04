Burgemeester Enschede sluit per direct supportershome FC Twente wegens drugshandel

Satudarah

Leden van motorclub Satudarah en Saudarah, een 'steunclub' van Satudarah, zouden daarbij betrokken zijn. 'De verbintenis met Satudarah en Saudarah is zeer zeker aanwezig', zei Knol. Dat motorclubs banden hebben met fanatieke supporterskernen is overigens geen nieuws; al in 2012 constateerde de politie dat leden steeds vaker in 'colours' (leren jacks met clublogo) in voetbalstadions opduiken en invloed in de supportersbewegingen proberen te vergroten. De politie deed al eerder onderzoek naar banden tussen Satudarah en Vak-P.



Hoe lang het Twentse supportershome op slot gaat, kon Van Veldhuizen vrijdag nog niet zeggen. Het honk ging in 2006 een halfjaar dicht, eveneens omdat er harddrugs waren gevonden. Drie jaar geleden hield Vak-P de deuren van het home zelf dicht, omdat de gemeente controles had aangekondigd vanwege de Horecawet. 'We zullen ervan leren, maar ik hoop dat het de allerlaatste keer is dat we het home in vak-P hoeven binnen te treden', zei de burgemeester.



Van Veldhuizen 'rekent erop' dat ook FC Twente maatregelen neemt. 'De rechtsstaat is van ons allemaal (...) Dit gaat niet over kattenpis, het gaat over de gelijkheid en vrijheid van mensen. De grote waarden.'