Bulgarije - Nederland (2-0) was optelsom van onvrede en onkunde

Kwalificatie WK2018 Nederland dreigt na het EK van 2016 ook het WK van 2018 te missen. Met nog vijf duels tte gaan ussen juni en oktober staat de ploeg vierde in poule A. Alleen de winnaars van de negen groepen plaatsen zich rechtstreeks. De acht beste nummers treffen elkaar in een play-off over twee wedstrijden: de vier winnaars mogen naar de WK. Nederland moet minimaal vier van de vijf duels winnen om als tweede te eindigen. En zelfs dan is het de vraag of Oranje behoort bij de beste acht nummers twee.

Aanvoerder Arjen Robben: 'De eerste helft was schrikbarend. Bedroevend. We beginnen een wedstrijd en binnen de kortste keren staat het 2-0. Ook voetballend kwamen we er helemaal niet door. Je voelt je dan machteloos, maar je kunt niet zeggen in de rust: we komen niet meer naar buiten, we geven het op. Met zijn allen moet je knokken, proberen het om te draaien.'



Doelman Zoet wees op het collectieve falen. 'Er is weer een eindtoernooi ver weg. Dat kan niet. Er moet meer beleving in. Net als bij Bulgarije: gaan tot je erbij neervalt. We wisten dat ze zo zouden starten. Daar moeten we dan op ingesteld zijn.' Was er eigenlijk iemand kwaad tijdens de rust? 'Iedereen weet dat het anders moet. Dan hoef je elkaar niet verrot te schelden.'



Robben weer: 'Je kunt van alles roepen en schreeuwen, maar je moet het gewoon op het veld doen. Ik kan het niet verklaren en sta met mijn mond vol tanden. Het is ook kwaliteit. We zijn gewoon niet goed genoeg.'