Buitenspelers Ajax vallen op tegen ADO - en niet altijd ten goede

'Het moet vandaag geen 3-0, maar 5-0, 6-0, 7-0 of, ja, 8-0 zijn.' Amin Younes is ontevreden na Ajax ADO Den Haag. Het is niet geacteerd, ondanks een wedstrijd waarin elke vijf minuten minimaal één keer de zinnen werden geprikkeld. Meestal in positieve zin. En meestal veroorzaakt door een Ajacied.



Ajax had er inderdaad acht kunnen maken. ADO trouwens drie via de 34-jarige Ruben Schaken, de immer dreigende Haagse eenmansvoorhoede.



Schaken, een leven lang buitenspeler, had genoten van de flankaanvallers van Ajax, van wie linksbuiten Younes er een is. 'Hij zit in een moeilijke fase, hij scoort niet, in Amsterdam zijn ze kritisch. Maar hij blijft het proberen, dat vind ik knap.'