Buffons Juventus gemakkelijk naar finale Champions League na zege (2-1) op AS Monaco

Depressies

Openhartig vertelde hij eerder over zijn depressies in 2003 nadat hij met Juventus na strafschoppen de Champions Leaguefinale van AC Milan had verloren. Twee jaar geleden tegen FC Barcelona kreeg hij een herkansing, maar was Juve nog niet zo sterk als nu. Alves, Higuaín, Dybala, Mandzukic, Pjanic, Cuadrado en Sandro zijn geweldige aanvullingen op het bestaande fundament van Buffon, Barzagli, Bonucci en Chiellini.



Buffon is de absolute Godfather van de ploeg. Bij de toss dinsdagavond legde hij een imponerende arm om de schouder van de veel kleinere Monaco-aanvoerder Falcao, om die even later bij het allereerste luchtduel omver te beuken. Hij excuseerde zich, het was allemaal niet zo bedoeld. Buffon-watchers wisten beter. Voor de Nederlandse scheidsrechter Kuipers, die een redelijk relaxte avond had, was het te licht om te bestraffen.



Monaco moest naar voren, maar Juventus was veel gevaarlijker. Vooral voor rust regende het kansen voor de thuisploeg, maar Monaco-keeper Subasic kan er ook wat van. De tweede helft kon bijna schriftelijk worden afgedaan, op die gedenkwaardige treffer van Mbappé na.



Straks is het wellicht BBC (Barzagli, Bonucci, Chiellini) tegen BBC (Bale, Benzema, Cristiano) in Cardiff. Juventus heeft daarachter die extra B, die ongetwijfeld in woord en gebaar zijn leven zal geven om zijn imposante loopbaan te vervolmaken.