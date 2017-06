Bracht 'energetisch coach' vorig jaar PSV alsnog de titel (voor 10.000 euro)?

Ajax speelde op de laatste speeldag vorig jaar gelijk tegen de Graafschap: 1-1, PSV pakte het kampioenschap.



De Eindhovense club wil niet zeggen of het geld heeft betaald aan Troost. 'Wij communiceren als PSV nooit over deals en experts die bij ons in dienst zijn. Wij bevestigen en ontkennen nooit vragen hierover. Zelfs niet als dit een ander licht op een zaak zou werpen', aldus een woordvoerder.



In een interview met de Gelderlander legde Troost eerder uit hoe hij vanuit de Maranathakerk in Eindhoven vlak voor de beslissingswedstrijd van de competitie tegen Ajax 'het lichaam van de spelers van De Graafschap verbond met hun ziel'.



Het is niet de eerste keer dat deze zelfverklaarde 'energetisch coach', die het heeft over 'geactiveerde verbindingen met de ziel', zich verantwoordelijk waant voor het kampioenschap van een club. Troost beweert op zijn blog dat hij ook terroristische aanslagen kan voorkomen. En dat kanker te genezen is met vitamines.



'Heeft PSV echt betaald voor de diensten van deze man?', zegt Cees Renckens van de Vereniging tegen de Kwakzalverij vol ongeloof. 'Dit doet denken aan de tijd dat de politie paragnosten inhuurde bij vermissingen.'