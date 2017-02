Brabantse voetbalclub onder vuur, maar 'vrijwilligerswerk' is steeds vaker verplicht op de sportclub

FC 's-Gravenzande hanteert 'een vrijwilligersplicht'

Bij tennisvereniging Tie-Breakers in Amsterdam moeten de leden minstens één keer per seizoen bardienst draaien, anders moeten ze 60 euro betalen. Vervul je bij voetbalvereniging OSC in Nijmegen geen vrijwilligerstaak, dan zal er 'een heffing van 50 euro per gezin plaatsvinden'. Bij Blauw Wit in Nijmegen krijgen 'leden met een vrijwilligersfunctie' 25 euro korting op hun contributie. FC 's-Gravenzande hanteert 'een vrijwilligersplicht': leden die zich daaraan onttrekken, wordt een bijdrage van 50 euro per seizoen in rekening gebracht.



'Het is niet alleen maar lekker spelen, je moet ook iets terugdoen voor de club', zegt tennisleraar Bjorn Graven van tennisvereniging Lewabo uit Beneden-Leeuwen. 'Bij ons moeten de leden twee keer per jaar verplicht bardienst draaien. De inkomsten hebben we hard nodig. Daarom kunnen we de contributie laag houden.'