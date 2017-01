Bottas neemt stoeltje van Rosberg over bij Formule 1-team Mercedes

Perfecte polderkandidaat

Door Bottas slechts voor een jaar vast te leggen, houdt Mercedes de optie open volgend jaar alsnog een van de coureurs te strikken die dit jaar niet beschikbaar bleken.



Bottas is de perfecte polderkandidaat voor Mercedes. Hij is een kalme coureur die niet direct rollend over straat zal gaan met zijn flamboyante teamgenoot Lewis Hamilton. Tegelijk is hij nog relatief jong, maar wel met de nodige Formule 1-ervaring. Daarnaast kent Mercedes-teambaas Toto Wolff de Fin als geen ander; hij maakt deel uit van het managementteam van de coureur.



Voor coureurs was het vrijgekomen stoeltje bij Mercedes een droomkans. Degene die op de stoel van Rosberg zou komen naast drievoudig wereldkampioen Hamilton wist één ding zeker: er lonken zeges en misschien wel wereldtitels. Want vooralsnog is er geen reden te denken dat de Mercedes-hegemonie dit jaar plots eindigt, hoe graag Max Verstappen dat ook zou willen.



Met Bottas krijgt Verstappen een Mercedes-coureur tegenover zich die niet bekendstaat om zijn spraakmakende quotes, emotionele uitspattingen of een opwindend levensverhaal. Bottas werd geboren in een stadje in het zuiden van Finland, stapte als 6-jarige in een kart, bleek getalenteerd, blonk uit in verschillende opstapklassen en schopte het tot de Formule 1.