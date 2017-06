Bosz tekent voor twee jaar als nieuwe trainer Dortmund

Tweede keus

De 53-jarige Bosz beleefde een moeilijke start bij Ajax, maar kreeg na de winterstop veel complimenten over de aantrekkelijke speelstijl van zijn ploeg. De club uit Amsterdam moest de landstitel aan Feyenoord laten, maar haalde wel de finale van de Europa League.



Na de verloren Europa League-finale tegen Manchester United (0-2) was Bosz nog stellig over zijn toekomst. 'Ik heb hier een driejarig contract getekend. Bij andere clubs liet ik vaak clausules in mijn contract opnemen. Dat heb ik bij Ajax niet gedaan. Dat zegt wel iets. Ik heb het bij Ajax prima naar mijn zin.'



Bosz was aanvankelijk tweede keus om de ontslagen Thomas Tuchel bij Borussia Dortmund op te volgen. Dat veranderde vrijdag toen Olympique Nice niet wilde meewerken aan een vertrek van Lucien Favre naar de Duitse club. Daarop zette Dortmund, dat door het spel van Ajax in het laatste half jaar in Europa geïnteresseerd was geraakt, vol in op Bosz.



De coach gaat, ook al is een conflict de reden van zijn vertrek bij Ajax, er naar verluidt financieel wel fors op vooruit bij Dortmund.