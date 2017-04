Borussia Dortmund woest over doorgaan wedstrijd, maar voetballen na aanslag: het kwam vaker voor

1987: Nederland - Cyprus, kwalificatiewedstrijd EK '88

Bijna had Marco van Basten nooit dat prachtige doelpunt gemaakt tegen Rusland. Of zijn winnende in de halve finale tegen West-Duitsland. Bijna hadden we het nooit gehad over de 'lucky' van Wim Kieft tegen Ierland, want op 28 oktober 1987 hing Nederlands deelname aan het EK van 1988 heel even aan een zijden draadje. We hoeven alleen nog van Cyprus te winnen en zijn lekker op weg na een supersnelle 1-0 van John Bosman. Het is op dat moment dat Oranjesupporter John Staal zijn zelfgemaakte vuurwerkbom op het veld gooit. 'Ter verhoging van de feestvreugde', verklaart hij achteraf.