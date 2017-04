Borussia Dortmund verliest beladen inhaalduel van AS Monaco

Apathie overheerst

Toch hing vanaf de eerste minuut een deken over de wedstrijd. Normaal ontketent de geelzwarte muur in Iduna Park een orkaan van geluid, nu leek de apathie te overheersen. Hoe belangrijk was de Champions League in de wetenschap dat de selectie van Dortmund als door een wonder aan die aanslag was ontsnapt? Bartra is enkele weken uitgeschakeld, de club werd in het hart getroffen.



Je merkte aan alles bij de spelers van Dortmund dat voetbal even bijzaak was. 'Aanslagen zagen we tot dinsdag op televisie', vertelde invaller Nuri Sahin na de nederlaag. 'Ze leken ver van ons vandaan, zelfs die in mijn vaderland Turkije.



'Dinsdagavond beseften we hoe het voelde om het slachtoffer te zijn van een gerichte moordaanslag. Ik wens het niemand toe. Het was een complete hel in de bus. Ik zag Marc Bartra liggen, ik zag de angst en de verbijstering in de gezichten van mijn teamgenoten. Ik zal die beelden nooit meer vergeten.'



De concentratie ontbrak voor rust, de scherpte in de duels was totaal afwezig. Uitgerekend de vervanger van Bartra was totaal de kluts kwijt. Bender kopte de bal na een voorzet van Raggi pardoes in eigen doel: 0-2. Toen had het 18-jarige wonderkind van AS Monaco al gescoord, al deed Mbappé het in buitenspelpositie: 0-1.