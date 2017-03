Blind ontslagen: bondscoach zat vast in eigen web van starheid

Tegenvallende resultaten

De KNVB besliste anders. Commercieel directeur Jean-Paul Decossaux was de hoogste in rang aan de onderhandelingstafel, aangezien de profclubs de benoeming van Gijs de Jong tot algemeen directeur blokkeerden. Hij was in gezelschap van technisch directeur Hans van Breukelen. Volgens Decossaux was de bond genoodzaakt tot ontslag over te gaan. 'De resultaten vallen tegen. De kwalificatie voor het WK in Rusland verloopt moeizaam.' Middenvelder Wesley Sneijder huilde bijna op het vliegveld van Sofia, waar hij kort met Decossaux sprak.



Het WK is nog niet uit zicht verdwenen voor Nederland, dat dinsdag in Amsterdam een oefenduel speelt tegen Italië, onder leiding van assistent-bondscoach Fred Grim. Daarna zal de bond een nieuwe bondscoach zoeken. Nederland, vierde in de Europese kwalificatiegroep A, ontvangt nog de rivalen Zweden en Bulgarije. De tweede plaats in de eindstand, achter de vrijwel zekere winnaar Frankrijk, is haalbaar, al is het de vraag of Oranje dan bij de beste acht nummers twee hoort van de negen groepen. De slechtste nummer twee valt namelijk meteen af, voordat Europa zijn laatste vier startbewijzen verdeelt via vier play-offs van nummers twee.