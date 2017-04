Blauw Wit maakt na lange tijd weer kans op de landstitel

Alsof het is voorbestemd kunnen de korfballers van Blauw Wit bij het 100-jarig bestaan van de club de landstitel weer terugbrengen naar Amsterdam. Blauw Wit speelt vanavond in de Ziggo Dome niet alleen een thuiswedstrijd tegen TOP, de ploeg van coach Barry Schep kan in de eerste zaalfinale sinds 2001 historie schrijven. Blauw Wit werd in 1979 voor het laatst Nederlands kampioen in de zaal.



Na de sensationele zege op titelhouder PKC in het derde en beslissende duel in de play-offs heeft topscorer Marc Broere drie uur geslapen als hij een berichtje stuurt naar de groepsapp van de Blauw Wit-selectie.