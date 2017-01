Bijna alles aan de Afrika Cup is politiek

De beoogde sterren Aubameyang, Mahrez en Bony zijn alweer naar huis gestuurd. Althans, naar huis in de zin van hun werkgever in Europa, de clubs Dortmund, Leicester en Stoke. El Ahmadi van Feyenoord en Traoré van Ajax blijven in Afrika, voor de kwartfinales van de Afrika Cup met Marokko en Burkina Faso.



De Afrika Cup in Gabon, het toernooi dat kriskras door de Europese clubkalender wandelt, is aardig op streek na de groepsfase. De decors zijn als altijd in West-Afrika kleurrijk, hoewel er qua voetbal te weinig spektakel en kwaliteit is te zien.